Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 22 gram eroin, 47 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 38 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 390 lira ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.





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