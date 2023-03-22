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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

AA

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak trafiği aksattı.

Kentte sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla zaman zaman trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sağanak zaman zaman ilçelerde de etkisini gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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