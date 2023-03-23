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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polis memurları ile sohbet eden Yıldırım, yeni binanın hayırlı olmasını temenni etti.

Fındık da ziyarette, müdürlüğün bünyesinde kullanılmak üzere tahsis edilen yeni araçlar hakkında bilgi verdi.

Yıldırım'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler eşlik etti.

- Çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Süleymanpaşa ilçesi Aşağıkılıçlı Mahallesi'nde çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen hibe destekler ve projeler anlatıldı.

Toplantıya, İl Müdürü Oktay Öcal ve çiftçiler katıldı.





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