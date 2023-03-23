Çorlu'da "Genç İstihdamında Meslek Liselerinin Rolü" paneli düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde "Genç İstihdamında Meslek Liselerinin Rolü" paneli gerçekleştirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptı.

TRAKYAKA, Çorlu TSO ve Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen panele, panelist olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Kıray Makine Yönetim Kurulu Başkanı Samet Kıray, Atılgan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Silahlı ve Fındık Oto işletme sahibi Ergin Fındık katıldı.

Panelin ilk bölümünde katılımcılar meslek liselerinin iş hayatı içindeki yeri ve öneminden bahsetti. İkinci bölümde ise panelistler iş hayatındaki gelişme evrelerine ve ilkelerine değindi.

- Genç istihdamı

Genç istihdamı konusunda, bölgeler arasında farklılaşan işgücü piyasası dinamikleri dolayısıyla bölgelere özgü politika yaklaşımına ihtiyaç duyuluyor.

Bu kapsamda, yerel ihtiyaçları yerinden tespit ederek bu doğrultuda uygulamalar yürüten kalkınma ajanslarının gençlerin istihdamı konusunda da inisiyatifler başlatabileceği değerlendirildi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yıllarında tüm kalkınma ajanslarının odak alanı olarak "genç istihdamı" teması belirlendi.

Bu kapsamda ajanslar bölgelerinde genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğinin sağlanması amacına yönelik faaliyetlerini önceliklendirdi, bunun yanında gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor.



Temanın hedefleri arasında gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin oluşturulması da yer alıyor.







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