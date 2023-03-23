Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde iş yerinden 4 bin lira, 200 paket sigara ve bulundurma ruhsatlı tabancanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucu olayın şüphelisi olarak 16 yaşındaki B. D. ile gözcülük yapan diğer şüpheli 15 yaşındaki R. Ö. ve malzemelerin satılmasında yardım eden 16 yaşındaki şüpheli E.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ö, E.Ç. hakimlikçe serbest bırakıldı, B.D. tutuklandı.





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