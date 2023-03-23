Tekirdağ'da bir evde 573 sikke ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 573 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan S.K'nin evinde satmak için tarihi eser niteliği taşıyan sikke bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Şüphelinin evinde yapılan aramada, 573 sikke, 13 obje ve 2 dedektör ele geçirildi.

Ev sahibi S.K. gözaltına alındı.



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