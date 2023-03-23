Tekirdağ'da dezavantajlı gençlere yönelik kuaförlük kursuna katılanlara sertifikaları verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde dezavantajlı gençlere yönelik kuaför kursu düzenlendi.

Gençlerin meslek edinerek ekonomik özgürlük edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri amacıyla "Aydınlık Güne Bakanlar" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Süleymanpaşa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi'nde (SODAM) 30 gence, 120 gün süreyle 640 saat eğitim verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özkan Kara, SODAM'da düzenlenen sertifika töreni öncesi gençlerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Kursu başarıyla tamamlayan 30 kişi için günün anısına pasta kesildi. Daha sonra Kara, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

























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