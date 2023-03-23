Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'dan ramazan mesajı:

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 11 ayın sultanı, mübarek üç ayların sonuncusu ve en kıymetlisi olan bir ramazana daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yıldırım, mesajında, ramazan ayının İslamiyet'te büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri olduğunu vurguladı.

Ramazan ayının Allah'ın af, mağfiret, lütuf ve kereminin doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı ay olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"11 ayın sultanı, mübarek üç ayların sonuncusu ve en kıymetlisi olan bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim insanlık alemine bu ayda inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Bu mübarek ayda 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerif'inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar, çevreye karşı duyarlı olmalı, dertli olana derman olmalı ve yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, sağlık, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."





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