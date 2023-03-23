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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde kuyruk oluşturdu

AA

Tekirdağ'da iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde kuyruk oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 11 ayın sultanı ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncılar yoğun mesai harcadı.

Vatandaşlar, fırınların önünde sıcak pide alabilmek için kuyruk oluşturdu. Pidesini alanlar iftara yetişebilmek için evlerinin yolunu tuttu.

Fırıncı Remzi Üner, AA muhabirine, vatandaşlara pide yetiştirmenin heyecanını duyduklarını söyledi.

Ramazanın şefkatini ve sevgisini yaşadıklarını belirten Üner, "Her sene bu heyecanı yaşadık ama bu sene daha da güzel yaşıyoruz." dedi.

Pide almaya gelenlerden Yusuf Şahin de pide kuyruğunu görmekten son derece mutlu olduğunu ve içinin huzurla dolduğunu ifade etti.

Şahin, "Burada beklemek bile çok güzel bir duygu. Pideyi sofrada görünce onun verdiği huzur çok başka bir şey. Ramazan pidesi, adı üstünde sadece bu ay çıkıyor. İftarda ilk parça insana çok güzel geliyor. Ramazan başlı başına güzel." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Hasan Coşar da pide almanın geleneksel bir alışkanlık olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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