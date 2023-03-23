Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi birlikte iftar yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 2 bin kişi bir arada orucunu açtı.

Belediye tarafından her yıl düzenlenen "Gönül Sofraları" programı kapsamında yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi.

Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksel, programda yaptığı konuşmada, iftar programlarının geleneksel hale geldiğini söyledi.

Ramazan boyunca "Gönül Sofraları"nın kurulmaya devam edeceğini ifade eden Yüksel, "İftar sofralarında çok sayıda vatandaşımızı bir araya getireceğiz. İnsanlar birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşayacak. Ne kadar insana ulaşabilirsek bizim için o kadar önemli. Bu mübarek ayın güzelliklerini yaşayarak, gönüller yapmaya gayret ediyoruz. Bizler de iftar programlarında vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açmaktan dolayı mutlu oluyoruz." dedi.

Programda müzik dinletisi sunuldu ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.





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