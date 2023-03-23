Tekirdağ'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



C.D. idaresindeki 34 ZP 7812 plakalı kamyon, Türkgücü Mahallesi OSB mevkisinde, aynı yönde seyreden Y.T'nin kullandığı 59 M 3584 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada C.D. ile yanındaki bir kişi ve minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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