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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Avustralya Çanakkale Konsolosluğu'na atanan Harry Hall'i kabul etti.

Vali Yıldırım, Konsolos Hall'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, Hall'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından sona erdi.

- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Albayrak ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tekirdağ'ın her şeyin en iyisini hak ettiğini ve tüm gayretlerinin bu yönde olduğunu ifade etti.

Ziyarette Albayrak'a, Büyükşehir Belediye Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ve Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cemal Ogün Kürümoğlu eşlik etti.

- Süleymanpaşa'da resim yarışması yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "benim gözümden" temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilkokul bir, iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada ilçe merkezindeki okullardan 500'ün üzerinde eser yer aldı.

Bayrak, cami ve ezan, vatan Türkiye ve asker kategorilerinde düzenlenen yarışmada, her kategoride en iyi üç eser seçici kurul tarafından belirlenerek ödüle layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye tarafından organize edilecek kutlama etkinliklerinde ödüllerine kavuşacak.

Dereceye giren tüm öğrencilere ödül olarak bisiklet ve başarı belgesi takdim edilecek.













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