Tekirdağ'da bir evde 260 litre kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, evinde 260 litre kaçak içki ile 3 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde oturan M.A.Y'nin evinde arama yaptı.

Aramada, farklı markalarda 260 litre kaçak içki, ruhsatsız 2 tabanca, tüfek ve 145 mermi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.A.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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