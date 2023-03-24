Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

AA

Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetim yapıldı.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimlerini sürdürüyor. Ekipler marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Kırklareli'nde de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik fahiş fiyat denetiminde bulundu.

Denetimlerde reyonları inceleyen ekipler, başta gıda ürünleri olmak üzere temel ihtiyaç ve temizlik malzemelerinin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler, ürünün marketlere geliş fiyatlarını ve stok durumlarını da kontrol etti.

Marketlerin bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyup uymadıkları incelendi.

- Fahiş fiyata idari para cezası uygulanacak

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin reyonlardaki fiyatlarını kayda alan ekipler, kasada fiyatların tutarlı olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da bir evde 260 litre kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir evde 260 litre kaçak içki ve ...
Tekirdağ'da meslek liseliler yetiştirdikleri marulları depremzedelere dağıtıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da meslek liseliler yetiştirdikleri ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 1 ...
Tekirdağ'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 3 ...
Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi birlikte iftar yaptı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi birlikte iftar yaptı
Tekirdağ'da iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da iftar için pide almak isteyenler ...
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'dan ramazan mesajı:
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'dan ramazan mesajı:
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
Tekirdağ'da marketten hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da marketten hırsızlık kamerada
Tekirdağ'da dezavantajlı gençlere yönelik kuaförlük kursuna katılanlara sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da dezavantajlı gençlere yönelik kuaförlük ...
Tekirdağ'da bir evde 573 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir evde 573 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 ...
Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ...
Çorlu'da "Genç İstihdamında Meslek Liselerinin Rolü" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Çorlu'da "Genç İstihdamında Meslek Liselerinin Rolü" ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da sağlık çalışanları ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sağlık çalışanları ilk sahurunu hastanede ...
Kuraklıkla mücadele için tarımda hızla "damla sulama sistemi"ne geçilmesi tavsiyesi
YEREL HABERLER Kuraklıkla mücadele için tarımda hızla "damla sulama ...
Prof. Dr. Orta: Kuraklık göç getirecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Orta: Kuraklık göç getirecek
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın hasara ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ...
Tekirdağ'da "Piri Reis Kupası" yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Piri Reis Kupası" yarışları yapıldı
Tekirdağ'da depremzedelere yönelik yardım ve destekler devam ediyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da depremzedelere yönelik yardım ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.