Tekirdağ'da 61 bin 200 makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde 61 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde F.A'nın ikametinde boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler adrese düzenlediği operasyonda 61 bin 200 makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirdi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.





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