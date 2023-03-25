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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 61 bin 200 makaron ele geçirildi

AA

Tekirdağ'da 61 bin 200 makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde 61 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde F.A'nın ikametinde boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler adrese düzenlediği operasyonda 61 bin 200 makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirdi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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