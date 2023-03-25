"Trakya'da ayçiçeğini 15 Nisan'dan önce ekmeyin" tavsiyesi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli, Trakya'da ayçiçeğinden güzel verim alınması için ekimin 15 Nisan'dan sonra, toprak sıcaklığı 8-10 dereceyi bulduğu zaman yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Önemli, AA muhabirine, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmının Trakya'dan karşılandığını belirtti.

Ayçiçeği üretiminin sağlıklı yapılması için tarlanın ekim zamanında tavında sürülmesi, kök sisteminin zarar görmemesi için ekim alanı üzerinde sürekli gezilmemesi gerektiğini belirten Önemli, "Büyük traktörlerin kullanılması dezavantaj. Çünkü büyük traktörler tarlayı gereğinden fazla ezer. Ekimde küçük traktörleri kullanabilirseniz bu büyük bir avantaj olur." dedi.

Önemli, çiftçileri yıllardır erken ekim yapmamaları konusunda uyardıklarını ifade etti.

Trakya'da ayçiçeği için ekimin henüz erken olduğunu vurgulayan Önemli, şöyle devam etti:

"Lütfen toprak sıcaklığı 8-10 dereceyi bulmadan ekmeyin. Hava sıcaklığı 15-18 dereceyi bulabilir ama burada dikkat edeceğiniz toprak sıcaklığı. 15 Nisan'dan önce genellikle Trakya'da ekim risklidir. Yani nisanın 15'inden sonra bu ekimler başlamalı, bazı yıllar mayısa kadar sarkabilir. Onun için erken ekimden kaçınmak gerekir. Erken ekimde hücre bölünüyor, bölünen hücre çoğalıyor. Eğer sıcaklık düşerse bu bölünme yavaş olur. Normalde sıcak havada bir tohum 5 günde çıkıyorsa, soğuk havada 10-15 günü buluyor."

Prof. Dr. Önemli, ayçiçeğinde ekimden sonra farklı nedenlerden dolayı hastalıkların ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Geçen yıl ayçiçeğinde "mildiyo" hastalığı görüldüğünü anımsatan Önemli, şunları kaydetti:

"Özellikle basık, ağır, su tutan topraklarda bu hastalık tekrar çıkabilir. Toprağı fazla bastırmamak, erken ekim yapmamak gerekir. Yani şu anda yapılan ekimler erken. Peki ekimde çok geç kalırsanız ne olur? Bu sefer de özellikle kumlu topraklar var yamaç, sırt, zayıf topraklar. Su tutmadığı için oradaki toprakta verim kaybı olabilir. Onun için ayarlamayı toprak sıcaklığına göre yapın ve özellikle de o kumsal topraklardan erken başlayın. Ağır kirli topraklarda zamanla ekime geçebilirsiniz."

Önemli, verimli bir ürün için ekim zamanının önemli olduğunun altını çizdi.

Tohumların toprak üstüne çıkan kadar deposundaki besini kullandığını anlatan Önemli, "Toprak üstüne çıktıktan, fotosentez yapmaya başladıktan sonra artık depoya ihtiyaç yok. Eğer siz erken ektiyseniz ve özellikle de küçük tohum kullandıysanız bu sefer çıkışı geç olduğu için toprağın üstüne çıkmadan bitkiler ölebilir. Farz edelim ki toprağın üstüne çıktı. Çıkışı sağladınız ama yine gelişmesi yavaş olacak." dedi.









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