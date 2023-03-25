Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, deprem bölgesinde görev yapan ekiple bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde görev yapan belediye personeli ile bir araya geldi.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Albayrak, deprem bölgesinde görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Albayrak, deprem haberini alır almaz derhal kriz masası kurup, arama kurtarma ekiplerini ilk saatlerden itibaren bölgeye gönderdiklerini anlatarak, "Ekiplerimiz kahramanca, fedakarca çalışarak deprem bölgesinde önemli çalışmalara imza attılar. Bu afetten çıkaracağımız dersler var. 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen gördük ki hala depreme hazır değiliz. Tekirdağ olarak deprem kuşağında olduğumuzun bilinci ile bundan sonra öncelikli işimiz depreme hazırlık olacak." dedi.

Deprem konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Deprem bölgesinde önemli çalışmalara imza atan ekiplerimizin, oradaki izlenimleri, tespitleri ve tecrübeleri çok önemli. Tüm ekiplerimiz deprem bölgesindeki çalışmalarını ve tespitlerini rapor haline getirecek. Daha sonra da bu tespit ve izlenimleri bir kitap haline getireceğiz. Bu tespitler de bizim deprem yol haritamızın oluşturulmasında önemli referans noktaları olacak." dedi.

Daha sonra deprem bölgesinde görev alan ekipler, bölgede yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.









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