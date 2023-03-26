Tekirdağ'da üzüm üreticilerine soğutma ve depolama tankı verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince üreticlere yönelik destekler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şarköy'ün Mursallı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üzüm suyu soğutma ve depolama tankı törenle teslim edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çiftçilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da üzüm yetiştiriciliğini karlı ve cazip hale getirmek istediklerini aktaran Albayrak, "Proje kapsamında hibe edilen tankımız ile 35 ton üzüm suyu depolama hacmine sahip olan kooperatifimiz, kapasitesini 45 tona çıkarmış oluyor. Elektronik kantarlı, kendinden soğutmalı ve çift cidarlı olan tank, modern ve hijyenik olmasından dolayı diğer tanklardan farklı olma özelliği taşıyor. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile üzüm suyu üretim hacminin arttırılmasına, ülke geneline yayılmasına ve üzümcülük faaliyetlerinin daha karlı hale getirilmesine katkı sağlıyoruz."ifadelerini kullandı.















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