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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce, okul sporları kapsamında ilkokullarda fiziksel etkinlik ve oyun faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre toplantı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çelik başkanlığında yapıldı, okullarda düzenlenecek yarışmalarda oynatılacak oyunların tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıda, koordinatör beden eğitimi öğretmenlerini Faruk Esen ve Sevil Dere sunum yaptı.

- Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'den ziyaretler

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Çorlu Adalet Komisyonu Başkanı ve Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Çerkezköy Başsavcısı Burak Yılmaz, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan’a iade-i ziyaretler gerçekleştirdi.

Barodan yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde güncel konular hakkında fikir alışverişi yapıldı, avukatların çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ortak konularda neler yapılacağı görüşüldü.

Ziyaretlerinde Gürcün'e Baro Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan, Genel Sekreter Orçun Urak, sayman Av. Salih Mert Öge ve Çorlu İlçe Temsilcisi Batuhan Selvi eşlik etti.





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