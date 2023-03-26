Tekirdağ'da evlerinde yaşlı çiftten biri ölü, biri baygın bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşadıkları evde yaşlı çiftten biri ölü, diğeri ise baygın bulundu.
Karakaş Caddesi'nde Cevriye Berberoğlu (72) ve eşi Selim Berberoğlu'ndan (80) haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Cevriye Berberoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi, Selim Berberoğlu'nun ise yarı baygın halde olduğunu tespit etti.
Selim Berberoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Cevriye Berberoğlu'nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.