Vali Aziz Yıldırım Kütüphaneler Haftası'nı kutladı:

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, kütüphanelerin insanlığın ortak mirası olan bilgi ve birikimi sakladığı için yüzyıllar boyu bilim, teknoloji ve kültürü etkileyen en önemli kuruluşlar olduğunu belirtti.

Kütüphanelerin, toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri toplumların hafızasıdır. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, toplumsal gelişim için vazgeçilemez yerlerdir. Günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar, bilimsel, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gücü elinde tutarlar. Bilgi çağında, bireysel veya toplumsal olarak iyi ve başarılı bir yer edinmek istiyorsak okumak, düşünmek ve en önemlisi bilim ve teknoloji üretmek zorundayız.



Bu özelliklere sahip olmanın, bilgiyi edinmenin en güvenilir, en etkili, en doğru yeri de kütüphanelerdir. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde ilimiz genelinde yürütülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında okullarımıza kütüphaneler kazandırılmış ve ilimiz genelinde kütüphanesi olmayan okul kalmamıştır."





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