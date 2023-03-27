Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Çerkezköy ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Programda konuşan Yıldırım, birlik beraberliğin ve paylaşmanın önemli olduğunu belirtti.



Bu senenin iftarının diğer yıllara göre buruk geçtiğini ifade eden Yıldırım, "Hepinizin bildiği gibi 6 Şubat’ta büyük bir deprem oldu. 11 vilayetimizi etkiledi. O yüzden bu seneki ramazan biraz buruk. Değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz burada bizlerle beraber oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu iftar günü hakikaten sizlerle birlikte burada iftar etmekten onur duyuyoruz. Sizlerle birlikte olmak hakikaten güzel. İnşallah sizlerle hep böyle birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

İftar programına Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.