Tekirdağ'da "Trafikte Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince "Trafikte Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında gece görünür olmak konusunda öğrencilere eğitim verdi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Barbaros Naki Bilge İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere gece şartlarında görünür olmalarını sağlayan reflektif özellikli sticker ve rozetler dağıtıldı.



Ayrıca eğitim kapsamında uygulamalı olarak öğrencilerin trafikte nasıl görünür olabilecekleri hakkında bilgi verildi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hasan Seçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte görünür olmaya dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.





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