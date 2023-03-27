Tekirdağ'da "Trafikte Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da "Trafikte Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verdi

AA

Tekirdağ'da "Trafikte Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince "Trafikte Parlayan Yıldızlar" Projesi kapsamında gece görünür olmak konusunda öğrencilere eğitim verdi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Barbaros Naki Bilge İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere gece şartlarında görünür olmalarını sağlayan reflektif özellikli sticker ve rozetler dağıtıldı.

Ayrıca eğitim kapsamında uygulamalı olarak öğrencilerin trafikte nasıl görünür olabilecekleri hakkında bilgi verildi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hasan Seçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte görünür olmaya dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da askerlerin tarihi fotoğrafı yeniden canlandırıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da askerlerin tarihi fotoğrafı yeniden ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle ...
Vali Aziz Yıldırım Kütüphaneler Haftası'nı kutladı:
YEREL HABERLER Vali Aziz Yıldırım Kütüphaneler Haftası'nı kutladı:
Prof. Dr. Tecer: Türkiye´de karla kaplı günler 2,5 güne düştü
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tecer: Türkiye´de karla kaplı günler 2,5 ...
Tekirdağ'da evlerinde yaşlı çiftten biri ölü, biri baygın bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da evlerinde yaşlı çiftten biri ölü, biri ...
Tekirdağ'da 5 katlı binada yangın
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 5 katlı binada yangın
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu
YEREL HABERLER 10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi ...
Tekirdağ'da üzüm üreticilerine soğutma ve depolama tankı verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da üzüm üreticilerine soğutma ve depolama ...
Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Akademik Kurul ...
Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, deprem bölgesinde görev yapan ekiple bir araya geldi
YEREL HABERLER Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, deprem ...
"Trakya'da ayçiçeğini 15 Nisan'dan önce ekmeyin" tavsiyesi
YEREL HABERLER "Trakya'da ayçiçeğini 15 Nisan'dan önce ekmeyin" ...
Tekirdağlılar sahura mehter takımının marşlarıyla uyanıyor
YEREL HABERLER Tekirdağlılar sahura mehter takımının marşlarıyla ...
'Riskli' iller arasındaki Tekirdağ'da, NKÜ binalarında deprem incelemesi
YEREL HABERLER 'Riskli' iller arasındaki Tekirdağ'da, NKÜ ...
Tekirdağ'da 61 bin 200 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 61 bin 200 makaron ele geçirildi
Tekirdağ´da kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve operasyon
YEREL HABERLER Tekirdağ´da kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve ...
Tekirdağ'da vatandaşlar mehter takımının çaldığı marşla sahura uyandırıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da vatandaşlar mehter takımının çaldığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.