Yeni aldığı otomobil, plaka taktırmaya götürürken alev alarak yandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nusratiye Mahallesi'nde Bahattin B. idaresindeki plakasız bir otomobilin yandığını gören etraftakiler, polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Sürücü, otomobili galeriden yeni aldığını ve plaka taktırmaya giderken yanmaya başladığını söyledi.









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