TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karacakılavuz Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, mahallede bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait eski belediye binasını inceledi.

Açıklama ifadelerine yer verilen Yüksel, eski belediye binasının mahalle konağına dönüştürüleceğini belirtti.

Binanın depreme dayanıklı olup olmadığının tespitinin ardından çalışmalara başlayacaklarını aktaran Yüksel, "Mahallemizde geçmişte belediye başkanlık binası olarak hizmet veren yapıyı, mahalle konağına dönüştürmek üzere kolları sıvadık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için kütüphane ve derslik, mahalle sakini hanımlarımız için el sanatları atölyesi ve yöresel gıda ürünleri üretim merkezi haline getireceğimiz binamızın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını tespit edeceğiz. Testlerin ardından çalışmalara başlayacağımız binamızı, kısa sürede sosyal tesis haline getireceğiz."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ'da köprü ve menfez çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince köprü ve menfez çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre il genelindeki çalışmaların 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalışmaların tamamlanması ve kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını belirtti.

Tekirdağ'ın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını aktaran Albayrak, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve konforlu bir ulaşım hizmeti vermek, şehrimizin alt ve üst yapılarını daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı büyük bir özveri ile sürdürüyoruz. Malkara, Saray, Şarköy, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerimizde başladığımız köprü ve menfez yapım çalışmalarımızı 2023 yılında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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