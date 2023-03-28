Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Saray ilçesinde askeri gazinoda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.
Programda konuşan Yıldırım, ramazan ayının güzelliklerinden birinin de iftar sofralarında bir araya gelmek olduğunu belirtti.
İftar programına Saray Kaymakamı Adem Ünal, Garnizon Komutanı P. Kur. Alb. Barış Terzibaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve ilçe protokolü de katıldı.