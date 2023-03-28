Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Saray ilçesinde askeri gazinoda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Programda konuşan Yıldırım, ramazan ayının güzelliklerinden birinin de iftar sofralarında bir araya gelmek olduğunu belirtti.

İftar programına Saray Kaymakamı Adem Ünal, Garnizon Komutanı P. Kur. Alb. Barış Terzibaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve ilçe protokolü de katıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.