Tekirdağ'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Silahtarağa Mahallesi'nde gerçekleşeh bir hasarlı trafik kazasını gören 78 AAZ 764 plakalı tırın sürücüsü O.D., aracını yavaşlattı.

Bu esnada arkadan gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DM 3191 plakalı otomobil, tıra çarptı.

Kazada otomobildeki Mehmet Y. (19), Ezgi Y. (25) ve Engin Y. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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