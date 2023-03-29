Tekirdağ'da meslek liseliler kamu kurumları için boya üretiyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir lisenin öğrenci ve öğretmenleri, kamu kurumlarının iç ve dış cephe işlemleri için boya üretimi yapıyor.

Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya bölümünde boya üretimi için atölye oluşturdu.

Atölyede öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile kamu kurumlarının iç ve dış cephe işlemleri için yağlı boya üretimine başladı.

Okul Müdürü Fuat Yıldız, AA muhabirine, okulda yaptıkları çalışmayla Tekirdağ'daki kamu kurumlarının boya ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Günlük 5 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Yıldız, "Boya ham maddesini döner sermayeden karşıladıktan sonra, kurumlarla protokol yaparak ihtiyaç talebi alıyoruz. 3 kimya öğretmeni ve 180 öğrencimizle üretim yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Hüseyin Bostancı da okulda temizlik maddeleri üretiminin yanında boya üretimine de başladıklarını anlatarak, "Boyaları önce ilçemiz sonra da bölgemizdeki kamu kurumlarında kullanılmak üzere hazırlıyoruz." diye konuştu.





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