Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak, fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde bazı adreslere düzenlediği operasyonda cinsel içerikli malzemeler ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.



Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.





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