Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Hayrabolu ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Programda konuşan Vali Yıldırım, iftar sofralarının herkesi bir araya getirdiğini belirtti.

İftar programına Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, Hayrabolu OSB Bölge Müdürü Ethem Çetin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.





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