Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Kızılpınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler F.M, O.Ö, F.Ü. ve Ö.A. gözaltına alındı.
Zanlıların üzerinde, kullandıkları araçlarda ve ikametlerinde yapılan aramada 3 kilo 150 gram bonzai, 5 gram esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 835 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.