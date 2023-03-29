Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

N.K'nin kullandığı 41 N 4426 plakalı otomobil, Rumeli Mahallesi Işıklar mevkisinde, R.S. idaresindeki 22 HT 259 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.K, Ç.C.B ve A.Y, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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