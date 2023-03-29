Trakya'da kamu avukatları özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde kamu avukatları çalışma esasları ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istedi.

Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar baro hizmet binasıda bir araya geldi.

Tekirdağ Barosu Kamu Avukatları Komisyonu Başkanı Güler Cengiz Çetinkaya, burada yaptığı açıklamada, kamu avukat ek göstergesinin 5400'e yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarının artırılması gerektiğini belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek bir ek tazminat maddesi eklenmeli, emekli olacak meslektaşlarımızın hakları da gözetilerek 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek ek ödemenin Emekli Sandığı Kanununa eklenmeli, vekalet ücretinin tamamı Avukatlık Kanunu gereğince avukata ait olmalı ve tavan uygulamasına son verilmelidir."

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de avukatların sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Edirne Barosuna kayıtlı avukatlar da Edirne Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, burada yaptığı açıklamada, kamuda çalışan avukatların düşük bir maaş karşılığında, yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışır hale geldiğini şartlarının iyileştirmesinin gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç ve baroya kayıtlı avukatlar yer aldı.

Kırklareli Barosu da taleplerini yazılı açıklamalarıyla duyurdu.



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