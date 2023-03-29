Tekirdağ'da bir evi kundakladıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evi kundakladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dereağzı Mahallesi'ndeki bir evde kundaklama nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Polis, soruşturmada, evi kundaklayanların İstanbul'da ikamet ettiklerini belirledi.

Gözaltına alınan B.P, S.B. ve Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.













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