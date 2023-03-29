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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da bir evi kundakladıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

AA

Tekirdağ'da bir evi kundakladıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evi kundakladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dereağzı Mahallesi'ndeki bir evde kundaklama nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Polis, soruşturmada, evi kundaklayanların İstanbul'da ikamet ettiklerini belirledi.

Gözaltına alınan B.P, S.B. ve Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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