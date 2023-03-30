Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın çıktı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun büyük bölümünü sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.













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