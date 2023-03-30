GÜNCELLEME - Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın çıktı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.









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