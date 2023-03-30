Tekirdağ'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama gibi suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.Ş'nin ilçede olduğunu tespit etti.



Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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