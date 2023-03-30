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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti.

Baro'dan yapılan açıklamaya göre ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, belediyenin çalışma ve faaliyetleri görüşüldü.

Yüksel, Baro Başkanı Gürcün ve yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

- Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili Tekirdağ'da yapılan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ile kurum müdürleri katıldı.













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