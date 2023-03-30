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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi ramazan dolayısıyla "Sevgi Sofraları" programları düzenliyor.

"Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla 17 mahallenin tamamında kurulacak Sevgi Sofraları, ilçe sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

İlk olarak Yulaflı Mahallesi'nde ardından İğneler ve Misinli mahallelerinde kurulan Sevgi Sofraları, Pınarbaşı Mahallesi'nde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in katılımıyla geçekleştirildi.

Programda konuşan Yüksel, "Ramazanın bereketini her yerde yaşattığımız Ergene'mizde hemşehrilerimizle sevgi sofrasında buluştuk. Birlik ve hoşgörü ayı ramazanda Rabbim oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin. Tutulan tüm oruçların kabul olmasını diliyorum." dedi.

- Çeşme Meydanı'nda düzenleme yapıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Paşaköy Mahallesi'nde yer alan tarihi 8 kurnalı Çeşme Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Deniz kumu ile doldurulan dere kenarının adeta bir plaja dönüştüğünü belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"İlçemize yepyeni bir mesire alanı kazandırmak için kolları sıvadık. Tamamen belediyemizin imkanlarıyla hazırladığımız, deniz kumu ile döşediğimiz Tarihi Paşaköy 8 Kurnalı Çeşme mevkisini adeta yapay bir plaja, halkımız için piknik ve dinlenme alanına, gençlerimizin de düğünlerini nişanlarını yapabilecekleri bir açık hava düğün salonuna dönüştürüyoruz. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Baharın gelişini hep beraber burada kutlayacağız."

- Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

Çorlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji A.Ş. ortaklığında hazırlanan "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu proje ile belediyelerin enerji ve iklim politikalarının çok düzeyli yönetişime katılmaları, bölgesel ve bölgeler arası iş birliklerinin sağlanması, SECAP planlarının geliştirilerek, uyum eylemlerinin uygulanması konusunda 2025 yılına kadar teknik destek ve finansal kaynak temin edilmesi hedefleniyor.

- Ergene Belediyesi pide üretimine başladı

Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ramazan pidesi üretimine başlandı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene halkına hijyenik koşullarda lezzetli ve uygun fiyatlı ekmek sunmak için fabrikayı kurduklarını söyledi.

Ramazan boyunca pide de üreteceklerini belirten Yüksel, şunları kaydetti:



"Halkımıza ucuz ve sağlıklı ekmeğin yanında ramazan ayında pide üretiminde de bulunacağız. Ergene halkına ucuz ve sağlıklı ekmek sunan halk ekmek fabrikamız ramazan ayına özel pide üretimine de başladı. Halk ekmek fabrikamızda üretilen 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 7,5 lira olarak belirlendi."





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