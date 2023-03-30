Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 34 EMM 61 plakalı otomobil, Misinli Mahallesi Işıklar mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ve otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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