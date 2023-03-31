Tekirdağ'da evinde 4 bin 256 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 256 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddia edilen G.D. ve A.E'nin evine operasyon düzenledi.
Ekipler, evde yaptığı aramada 4 bin 256 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 4 bin 690 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan bu zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli A.E. ise serbest bırakıldı.