Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üst aramasında 503 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu H.G'nin üst aramasında 503 gram skunk ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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