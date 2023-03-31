Zirai dondan etkilenmemek için çiftçilere "erken ekimden kaçının" tavsiyesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKIRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, tarımsal ürünlerin zirai dondan etkilenmemesi için çiftçilerin erken ekimden kaçınması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Başer, AA muhabirine, bazı bitkilerin sıfır ve sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda zarar görmesine "zirai don" denildiğini ifade etti.



Tarla bitkileri için en tehlikeli ayların mart ve nisan olduğunu belirten Başer, "Bitkiler sapa kalkmaya başladı. Zirai donda yulaf ve arpa daha çok zarar görür." dedi.

Başer, nisan ortasında bir soğuk yaşanması durumunda alternatif tip buğdaylarda önemli zararlar olabileceğini dile getirdi.



Çiftçilere "erken ekimden kaçınmaları" tavsiyesinde bulunan Başer, "Ürünleri çok erken ekmemeliyiz. Erken ekilen ürünlerde risk daha fazla. Hızlı gelişen buğday tipi çeşitlerde don riskimiz yüksek. Geçmişteki müdahalelerde aşırı üre yerine sülfatlı gübreler kullanılabilirdi. Bu şekilde bitkiyi daha yavaş geliştirebilirdik." diye konuştu.

Başer, çiftçilerin ürünlerini zirai dondan korumak için bazı bitki düzenleyiciler kullanabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bitki gelişimini yavaşlatan düzenleyicileri bu dönemde uygularlarsa en azından 3-5 gün bitki gelişimini yavaşlatabilirler. Geç ekilenlerde büyük risk beklemiyoruz ama bitkiyi yavaşlatacak uygulamalarla büyümelerini yavaşlatabilirler. Üre gübre yerine nitratı tercih edebilirler. Bitkiyi hızlı geliştirecek etkenlerden uzak dursunlar."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.