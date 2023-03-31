Çorlu'da metruk evde çıkan yangın hasara neden oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.





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