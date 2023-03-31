Tekirdağ'da liseden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir liseden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki Endüstri Meslek Lisesinden masaüstü bilgisayar, 4 matkap ve çeşitli uzunlukta kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli T.G. (23) ve çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen H.K'yi (44) gözaltına aldı.

Zanlılardan T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.K. ise adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.