Tekirdağ'da deprem çalıştayı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Belediyeler Birliğince, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde deprem çalıştayı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Çorlu Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, bölgenin yaklaşık 2 bin yıldır deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nin deprem kuşağında olduğunu anlatan Eyidoğan, şunları kaydetti:

"Biz deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasının içine girmek istemiyoruz. Çünkü zaten bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar ile bu bölgenin deprem tarihi, bize böyle bir deprem ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Bu nedenle, İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki il ve ilçelerin özellikle de kıyısı olan ilçelerin bu depreme her zaman hazır olması gerekiyor. Nitekim 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin nelere mal olduğunu, mal olacağını ve ne hazırlıklar yapmamız gerektiğini ortaya koydu. Marmara'nın böyle bir depreme hazır olması lazım. Bu yalnız İstanbul depremi olarak anılmamalı."

Çalıştaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çevre ilçelerin belediye başkanları ile yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.