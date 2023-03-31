Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu hap satışı yapıldığı ihbarını alan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri harekete geçti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler aramada 419 uyuşturucu hap ele geçirildi.

C.U. gözaltına alındı.





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