TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programında Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, misafirleri tek tek karşılayarak sohbet etti.

Kaymakam Taşçı, iftarda şehit yakını, gazi ve onların yakınlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazanın hayırlar getirmesini temenni eden Taşçı, "Aziz şehitlerimizin bize emaneti aileleri ve gazilerimiz ile bir arada olmaktan onur ve gurur duydum. Mübarek ramazan ayının güzelliğini aynı sofra etrafında sizlerle paylaşmak da ayrıca çok güzel bir duygu." dedi.

İftar programına Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 66.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Garnizon Komutanı Albay Bülent Kasım, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel de katıldı.

- Ergene Belediyesi erzak dağıtıyor

Ergene Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara erzak desteğinde bulunuyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, meclis üyeleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen erzak dağıtım çalışmalarının bir bölümüne katılarak, vatandaşların taleplerini dinlediğini söyledi.

Erzak dağıtım çalışmaları sırasında hiçbir mahalleyi bir diğerinden ayırmadıklarını ifade eden Yüksel, vatandaşlar arasında da ayrım gözetmeksizin dağıtım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yüksel, bundan sonraki yıllarda da bu programın devam edeceğini belirterek, "Beraber ibadet ettiğimiz, ekmeğimizi bölüştüğümüz, aynı sofra etrafında bir araya geldiğimiz on bir ayın sultanı ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ergene Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin tüm mahallelerinde sevgi sofralarımızı kurarak halkımızla bir araya geleceğiz." dedi.

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