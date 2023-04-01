Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hıdırağa Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, ticari taksiyi durdurdu.
Araçta yolcu olarak bulunan D.İ'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.
Polis, şüpheliyi gerekli işlemler için polis merkezine götürdü.
- Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrukaracamurat Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheli H.Ç. gerekli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.