Tekirdağ ve çevresindeki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliğinden, 1-15 Nisan'da Halkalı-Muratlı Gar ile istasyonları arasında otla mücadele için ilaçlama çalışması yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

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